لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تدين تصريحات ترامب وتدعو لإفشال مخطط التهجير

أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بشدة التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تكشف عن محاولة تهجير الشعب الفلسطيني كجزء من مخطط ينسجم مع السياسات اليمينية المتطرفة في إسرائيل.

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن هذه التصريحات تتطلب استجابة فورية من القوى الفلسطينية عبر وحدة الموقف الوطني وتسريع العمل على إنجاز الوحدة الفلسطينية وبناء استراتيجية وطنية لمواجهة هذه المؤامرة. كما دعت اللجنة إلى تكثيف التواصل مع الأشقاء في الدول العربية والإسلامية لوضع خطة شاملة لمواجهة هذا المخطط.

وطالبت اللجنة بعقد اجتماع وطني عاجل لتحديد سبل إفشال مخطط التهجير الذي يسعى الاحتلال لتنفيذه، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني قد أثبت صموده فوق أرضه رغم الإبادة والتدمير الذي مارسه الاحتلال.

كما وجهت اللجنة نداء عاجلاً للأشقاء العرب، وخاصة مصر ودول مجلس التعاون الخليجي والدول الإسلامية، بضرورة البدء في مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، معتبرة ذلك خطوة أساسية في التصدي لمخطط التهجير وإفشاله.