الدفاع المدني يدعو النازحين للتريث حتى إعلان العودة

دعا الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، المواطنين إلى التريث والانتظار حتى يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد العودة من الجنوب إلى الشمال، مشددًا على ضرورة اتباع التوجيهات الرسمية لضمان سلامتهم.

وأفاد "الدفاع المدني" في تصريحٍ مقتضب تلقته "الرسالة نت"، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل تهديدًا حقيقيًا، مع وجود احتمالية لمخلفات غير منفجرة في بعض المناطق.

وناشد الدفاع المدني المواطنين الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة؛ لتجنب المخاطر والحفاظ على الأرواح في هذه الظروف الصعبة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، عقب 471 يومًا من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها "إسرائيل" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وكان من المقرر أن يعود النازحون من جنوب قطاع غزة إلى شماله اليوم الأحد، مُشاة عبر شارع الرشيد – البحر، بينما يُسمح للمركبات بالعبور على شارع صلاح الدين ذهاباً فقط، وفقًا لاتفاق إطلاق النار بين فصائل المقاومة و "إسرائيل".

ولا زال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يماطل في فتح طريق العودة للنازحين، رابطًا عودتهم بالإفراج عن الأسيرة أربيل يهود، التي تعود معوقات الإفراج عنها إلى "ظروف أمنية"، وفق المقاومة الفلسطينية.

من جانبها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها تتابع مع الوسطاء منع الاحتلال الإسرائيلي عودة النازحين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يُعد مخالفة وخرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.