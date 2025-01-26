معروف: يجب على المنظمات الدولية محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين

قدم رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، التحية للطواقم الإعلامية الفلسطينية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، التي عملت طوال 15 شهرًا على تغطية حرب الإبادة الإسرائيلية بحق شعبنا في قطاع غزة.

وأعرب معروف في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، يوم الأحد، عن تقديره التضحيات الكبيرة التي قدمتها الأسرة الإعلامية الفلسطينية وفي مقدمتها ارتقاء 205 صحفيين، وإصابة أكثر من 400 آخرين، واعتقال 50 في سجون الاحتلال، فضلاً عن تدمير أكثر من 280 مقرًا للمؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف: "لقد ضرب الإعلام الفلسطيني بوسائله وصحفييه ونشطائه أنموذجاً رائداً في المزاوجة بين الواجب المهني والمسئولية الوطنية والالتزام الأخلاقي تجاه معاناة شعبنا، فكشف إجرام المحتل ونقل وقائع جريمة الإبادة بتفاصيلها إلى العالم؛ الأمر الذي لم يرق للاحتلال فجعل صحفيينا وذويهم ومقراتهم هدفاً لآلة بطشه يقتل ويصيب ويعتقل ويقصف ويدمر".

وتابع أن "جلّ ذلك في ظل عجز وتقاعس من المنظمات الدولية والهيئات الأممية المعنية عن القيام بدورها لحماية الصحفيين، وغياب أي تواجد ميداني للصحفيين الدوليين، ورغم ذلك لم يتوانى إعلاميونا عن أداء رسالتهم المهنية باقتدار وواجبهم الوطني والأخلاقي بأمانة".

وأكد معروف ضرورة قيام المنظمات الدولية بمسئولياتها في محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق صحفيينا، مطالبًا بالضغط عليه لادخال مراسلي الصحافة الأجنبية لتقوم بمعاينة تفاصيل المأساة والكارثة الإنسانية التي تسبب بها المحتل في قطاع غزة، وتنقل حجم المعاناة التي يعيشها شعبنا جراء ذلك.