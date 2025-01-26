صحة غزة: انتشال 14 شهيدا واستشهاد 9 آخرين خلال 3 أيام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاحد، وصول 23 شهيدا و 11 إصابة إلى المستشفيات خلال الساعات الـ72 الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى أن من بين الشهداء 14 شهيد تم انتشال جثامينهم بعد استهدافات سابقة، و4 شهداء جدد، و5 شهداء ارتقوا متأثرين بجراحهم.

وأشارت "الصحة" إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبذلك، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 47,306 شهداء و 111,483 إصابة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2023.

وفي تمام الساعة الـ8:30 من صباح الأحد الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة و"إسرائيل" حيز التنفيذ؛ بعد471 يومًا من حرب الإبادة الجماعية التي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمفقودين والجرحى، وأزمة إنسانية غير مسبوقة.