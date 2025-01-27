القانوع: مشاهد عودة النازحين للشمال تمثل انتهاء للحلم الصهيوني بتهجيره وتصفية قضيته

قال النـاطـق بـاســم حـركــة حـمـاس د عبـد اللطيـف القانـوع، إن مشاهد عودة جماهير شعبنا من جنوب القطاع لشماله تمثل فشلاً آخراً للاحتلال في تحقيق أهداف حرب الإبادة والتدمير ورسالة تحدي لأي محاولة جديدة لتهجيره.

وأكد القانون في تصريح صحفي أن مشاهد العودة تدلل على ثبات شعبنا على أرضه وعودته من جنوب القطاع لشماله يمثل انتهاء للحلم الصهيوني بتهجيره وتصفية قضيته العادلة، مشيرا إلى أن الملحمة التاريخية التي سطرتها غزة و تضحياتها العظيمة تتطلب من العالم إنصاف شعبنا بإنجاز حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال الجاثم على أرضنا.

