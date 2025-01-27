عودة النازحين في الإعلام العبري: فشل استراتيجي و«انتصار لحماس»

أثارت عودة آلاف النازحين إلى شمال قطاع غزة صباح اليوم الإثنين ردود فعل غاضبة في أوساط الإسرائيليين، ووصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها “هزيمة سياسية وعسكرية” و”تنازل عن مكاسب استراتيجية”.

ونقلت إذاعة الجيش عن مراسلها دورون كدوش قوله: “حماس حققت ما تريد هذا الصباح، باستعادة السيطرة الكاملة على شمال القطاع، حيث سيعود أكثر من مليون ونصف فلسطيني، ما يجعل أي عملية عسكرية مستقبلاً في المنطقة شبه مستحيلة”.

من جهته، قال الصحفي الإسرائيلي عميحاي شتاين: “اعتبارًا من اليوم، تفقد إسرائيل أهم ورقة ضغط في صفقة الأسرى، وهي إعادة الفلسطينيين إلى شمال القطاع”، فيما وصفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” فتح محور نتساريم بأنه “ثمن صفقة كاملة دون الحصول على مقابل كامل”.

منتدى القادة والمقاتلين الاحتياط في الجيش وصف عودة النازحين بـ”الخطوة الخطيرة”، مؤكدًا أنها “تنازل عن أصل استراتيجي تم تحقيقه خلال الحرب لصالح صفقة جزئية”، محذرًا من أن “هذا القرار سيقوض قدرة الجيش على تحقيق انتصارات في المستقبل”.

في السياق نفسه، صرّح الوزير المتطرف إيتمار بن غفير قائلًا: “فتح طريق نتساريم وإدخال عشرات الآلاف إلى شمال غزة هي صور انتصار لحماس واستسلام مطلق. جنودنا لم يضحوا بحياتهم من أجل هذا المشهد”.

وأظهرت القناة 12 الإسرائيلية مشاهد من عودة النازحين، حيث رفعت لافتات كتب عليها: “غزة ترحب بكم، شكرًا لصمودكم”، معتبرة أن هذه الصور هي “نهاية الحرب بشكل مطلق”.