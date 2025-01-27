(حماس) تستنكر اغتيال الاحتلال لمقاومين في مخيم عين شمس بطولكرم

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جريمة الاغتيال التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الاثنين في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، والتي أسفرت عن استشهاد القائد القسامي إيهاب أبو عطيوي والمجاهد القسامي رامز ضميري.

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن هذه الجريمة تعكس استمرار جرائم الاحتلال ومحاولاته اليائسة لتصفية المقاومة الباسلة، مشددة على أن دماء الشهداء ستكون دافعاً لمزيد من العمليات النوعية ضد الاحتلال ومستوطنيه.

وأوضحت حماس أن هذه الجريمة تأتي ضمن حملة تصعيد ممنهجة من الاحتلال في الضفة الغربية، خاصة مع استمرار العدوان على جنين ومخيمها.

ولفتت في بيانها أن هذه الممارسات لن تجلب للاحتلال سوى المزيد من المقاومة والتصدي. ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال ضمن معركة طوفان الأقصى، معتبرة أن المقاومة بكل أشكالها هي السبيل الوحيد لردع الاحتلال وتحقيق الحرية للشعب الفلسطيني.