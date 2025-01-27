بلدة عبسان الكبيرة تتعرض لدمار هائل في القطاع الزراعي جراء العدوان الإسرائيلي

تعرضت بلدة عبسان الكبيرة، شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، لعدوان إسرائيلي عنيف خلال الحرب الأخيرة التي وقعت بعد أكتوبر 2023، مما أسفر عن تدمير واسع للبنية التحتية والقطاعات الحيوية في البلدة، وكان القطاع الزراعي هو الأكثر تضررًا.

البلدة، التي تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، كانت تُعتبر "سلة الخضار" لقطاع غزة والضفة الغربية وعدد من الأسواق الخارجية. ولكن الهجوم الإسرائيلي دمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، حيث قدرت الخسائر بنحو 10,000 دونم من الأراضي المزروعة، مما أدى إلى فقدان محاصيل كانت تشكل مصدر الحياة لمئات الأسر.

كما تضررت مزارع الدواجن والمواشي، بما في ذلك الأغنام والأبقار، حيث تم تجريفها بالكامل. إضافة إلى ذلك، تعرضت مناحل العسل والدفيئات الزراعية والمشاتل التي كانت توفر فرص عمل لعدد كبير من العائلات إلى الدمار التام.

وقدرت الجهات المحلية قيمة الخسائر في القطاع الزراعي بنحو 100 مليون دولار، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام السكان لإعادة بناء هذا القطاع الحيوي.

في هذا السياق، دعت العديد من الجهات المحلية والدولية والمنظمات الإنسانية إلى تقديم الدعم العاجل للقطاع الزراعي في البلدة، مع التركيز على تسوية الأراضي الزراعية، إزالة الركام من الأراضي المجرفة، وتشغيل آبار المياه الزراعية لضمان استعادة الإنتاج الزراعي وحياة السكان في البلدة.

تُعتبر بلدة عبسان الكبيرة واحدة من أكثر المناطق تضررًا في قطاع غزة، ويأمل أهلها أن يتلقى الدعم الكافي لإعادة بناء حياتهم ومصادر رزقهم.