القناة 14 الإسرائيلية: الجنود يذرفون الدموع بعد مغادرتهم نتساريم ويشعرون أن جهودهم ذهبت سدى

ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في العمليات العسكرية في منطقة نتساريم بقطاع غزة خلال العام الماضي، غادروا المنطقة وهم في حالة من الحزن والدموع، متأثرين بشدة مما وصفوه بأنه "جهودهم التي ذهبت هباءً".

وقال الجنود في تصريحات للقناة إنهم شعروا بخيبة أمل كبيرة بعد أن عاشوا شهوراً طويلة في ظروف صعبة، حيث نفذوا عمليات هجومية ودفاعية ضد فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، ولكن مع مغادرتهم للمنطقة، شعروا أن الأهداف التي سعى الجيش لتحقيقها لم تتحقق كما كان متوقعاً.

وتستمر ردود الفعل الداخلية في إسرائيل حول نتائج الحملة العسكرية في غزة، حيث يتزايد النقاش بين السياسيين والعسكريين حول جدوى هذه العمليات ونتائجها على الأرض.