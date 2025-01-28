قوات الاحتلال تجبر عائلات في مخيم طولكرم على إخلاء منازلها وتدمرها

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية عائلات في مخيم طولكرم على إخلاء منازلها تحت تهديد السلاح. وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أخلت عدة عائلات من منازلها في حارتي المطار ومربعة حنون، وأبلغتها بعدم العودة إليها لمدة أسبوع.

كما استولت قوات الاحتلال على عدد من البنايات العالية المطلة على حارتي الشهداء والحمام، وحولتها إلى ثكنات عسكرية بعد إخلائها من السكان. وفي ظل هذه الحملة، قامت جرافات الاحتلال بتدمير الممتلكات والبنية التحتية، بما في ذلك هدم المنازل والمحلات التجارية في حارات المخيم المختلفة، لا سيما في البلاونة، الوكالة، والمدارس. كما أقدمت القوات على إحراق منزل لعائلة شاهين في حارة الوكالة.

في خطوة أخرى، فرضت قوات الاحتلال حصارًا مشددًا على المخيم، ونشرت آلياتها وقناصتها على مداخل المخيم، مع إطلاق كثيف للأعيرة النارية، بينما سُمعت أصوات انفجارات متقطعة في الأرجاء.

وفي تطور آخر، داهمت قوات الاحتلال منازل في حي الرشيد بضاحية ذنابة المجاورة للمخيم، حيث اعتقلت عدداً من المواطنين، بينهم نهاد أبو حيش، وزياد أبو حيش، وخالد بليدي، وعدي دغمش.

من جهة أخرى، تواصل جرافات الاحتلال تدمير البنية التحتية في مدينة طولكرم، بما في ذلك الطرق، شبكات المياه والكهرباء، والانترنت، خاصة في محيط ميدان جمال عبد الناصر وشارع المقاطعة في الحي الشرقي. هذا ويشهد الشارع المؤدي إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي حصارًا مشددًا، مما يعوق حركة الإسعاف والطواقم الطبية.