الشرطة في غزة تنجح في تحييد العشرات من مخلفات الاحتلال وتأمين المناطق السكنية

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الطواقم الشرطية المختصة تمكنت من تحييد العشرات من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في جميع محافظات القطاع، وذلك ضمن الجهود المستمرة لضمان سلامة المواطنين.

وأشار المكتب إلى أن الفرق المختصة بذلت جهودًا كبيرة على مدار الأيام الماضية لإزالة الذخائر والصواريخ غير المنفجرة، مما أسهم بشكل كبير في تقليل المخاطر المحتملة على حياة المدنيين، خصوصًا الأطفال الذين قد يتعرضون لهذه المخلفات أثناء اللعب في المناطق المتضررة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الطوارئ الحكومية لضمان استقرار المناطق المتضررة، حيث تم التنسيق الكامل مع الجهات المعنية والمؤسسات المحلية لضمان سلامة المواطنين.

وفي ختام البيان، دعا المكتب الإعلامي المواطنين إلى ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء تحركاتهم اليومية، محذرًا من الاقتراب من الأجسام المشبوهة، مطالبًا إياهم بإبلاغ الجهات المختصة فورًا في حال اكتشاف أي مخلفات