تسكنها عشرات العائلات.. 45 منزلًا يتهددها الهدم شمال الخليل

أخطرت سلطات الاحتلال بهدم 45 منزلًا في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بدعوى البناء دون ترخيص في منطقة مصنفة ج.

ووفق مصادر محلية، فإن عدة منازل من بين التي تم إخطارها بالهدم، مأهولة وتسكنها عدة عائلات.

وقبل أيام، أخطرت قوات الاحتلال بهدم كل منازل قرية النعمان شرقي بيت لحم، المكونة من 45 منزلًا، في محاولة لضمها إلى حدود القدس المحتلة.

وأمس، هدمت قوات الاحتلال منزلًا شرقي مدينة أريحا بذريعة البناء دون ترخيص، برغم وجود اعتراضات من أصحابه.

ويستخدم جيش الاحتلال إخطارات الهدم ووقف البناء ضمن وسائل التطهير العرقي التي يستخدمها لمحاصرة الفلسطينيين، ومنعهم من التطور والتوسع العمراني، ومحاولة تهجيرهم تحديدا في المناطق المصنفة ج.

وهدمت سلطات الاحتلال خلال عام 2024 ما مجموعه 684 عملية هدم، هدمت خلالها 903 منشآت في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وتضرر جراء ذلك 4332 شخصا، منهم 2320 طفلا وطفلة.

وبحسب معطيات صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد أصدرت سلطات الاحتلال العام الماضي 903 إخطارات بهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص.

وتركزت الإخطارات في محافظات الخليل بـ 180 إخطارا، ومحافظة أريحا والأغوار بـ 140 إخطارا، ثم محافظة بيت لحم بـ 126 إخطارا، تخللها إصدار 20 إخطارا تستهدف برية بيت لحم الشرقية.