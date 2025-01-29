الدفاع المدني للرسالة: غزة أمام كارثة إنسانية وسط غياب تحرك دولي

صرّح مدير الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، بأن سكان القطاع يعيشون أوضاعًا كارثية، خاصة بعد سماح الاحتلال (الإسرائيلي) بعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم.

وأوضح لـ"الرسالة نت" أن السكان عانوا خلال طريق عودتهم من مشقات كبيرة، تبدأ من النقطة الأولى عند مدخل النصيرات وحتى وصولهم إلى مدينة غزة.

وأكد بصل أن الطريق غير مهيأة، خصوصًا أن الاحتلال فرض على السكان السير على الأقدام لمسافة تقارب 11 كيلومترًا، حيث تملؤها الحفر ومياه الصرف الصحي، مما يجعلها غير مناسبة لسير كبار السن، الأطفال، وأصحاب الإعاقات.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت طواقم الدفاع المدني من التدخل لتسهيل الطريق أو معالجة مياه الصرف الصحي ولو بشكل مبدئي.

وأضاف أن غالبية السكان وجدوا منازلهم مهدمة بالكامل، مما أجبر البعض على البقاء في الشوارع، أو إقامة خيام مهترئة على الطرقات، أو اللجوء إلى مراكز الإيواء، في حين أن عددًا قليلًا جدًا تمكن من العودة إلى منزله.

وتابع حديثه مشيرًا إلى أن الأراضي التي خُصصت لإقامة الخيام لمن فقدوا منازلهم في الشمال ما زالت فارغة بسبب منع الاحتلال إدخال الخيام والكرفانات حتى اليوم.

ودعا الدفاع المدني المؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لتوفير خيام وكرفانات لإيواء النازحين، بالإضافة إلى توفير معدات ثقيلة لإزالة الركام والبحث عن جثث الشهداء.

وأكد أن هناك حاجة ماسة لإمدادات أساسية تشمل المياه والكهرباء إلى المناطق المخصصة لإيواء النازحين، خاصة في ظل غياب أي مقومات للحياة في تلك المناطق.