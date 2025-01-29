كتائب القسام تعلن عن أسماء أسرى الاحتلال المنوي الإفراج عنهم غدًا

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة في تغريدة له، عن قرار الكتائب بالإفراج عن عدد من الأسرى الصهاينة يوم غدٍ الخميس 30 من يناير، في إطار صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

وجاء في البيان أن الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم هم:

أربال يهود. آجام بيرغر. جادي موشي موزسس.

كما أشارت مصادر إعلامية عبرية البيان أن المقابل للإفراج عن الجندية آجام برجر سيكون إطلاق سراح 30 أسيرًا فلسطينيًا محكومًا بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 20 أسيرًا آخرين محكومين بفترات سجن مختلفة.

وفيما يتعلق بالإفراج عن أربيل يهود، سيتم إطلاق سراح 30 قاصرًا وامرأة من الأسرى الفلسطينيين.

أما مقابل اطلاق سراح الرهينة المسن، سيتم إطلاق سراح 30 أسيرًا، منهم 27 محكومًا بفترات سجن متفاوتة و3 محكومين بالسجن المؤبد.

وبذلك، يقدر إجمالي عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في هذه الصفقة بـ 110 أسرى فلسطينيين، بينهم 33 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، 47 أسيرًا محكومًا بفترات سجن مختلفة، و30 قاصرًا وامرأة.

وتواصل كتائب القسام في إطار هذه الصفقة تنفيذ تعهداتها بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في مقابل الأسرى الصهاينة، في خطوة هامة نحو تحرير المزيد من المعتقلين الفلسطينيين.