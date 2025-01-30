الاحتلال يواصل تصعيده في طولكرم ويحاصر مستشفى ثابت الحكومي لليوم الثالث

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على عدد من البنايات السكنية في مدينة طولكرم، حيث حولتها إلى ثكنات عسكرية. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت عمارة الزهراء في الحي الغربي من المدينة، بالقرب من دوار خضوري، وأجبرت سكان الشقق السكنية على مغادرتها، فيما حولتها إلى نقطة عسكرية.

كما داهمت قوات الاحتلال عمارة الدوو وسط ميدان جمال عبد الناصر، وأجبرت سكانها على الخروج منها، حيث قامت بتفتيش هوياتهم واحتجازهم لساعات، بالإضافة إلى تدقيق في هواتفهم المحمولة.

وفي تصعيدٍ ميداني، توجهت قوة راجلة من جيش الاحتلال من الحي الغربي إلى سوق الذهب وميدان جمال عبد الناصر، حيث نشر الجنود قناصتهم على جوانب الأرصفة، كما منعت قوات الاحتلال طواقم البلدية من استكمال عمليات إعادة تأهيل الأضرار التي لحقت بالمنطقة جراء الاعتداءات السابقة.

وفي ذات السياق، انتشرت دوريات مشاة الاحتلال في أزقة الحي الشرقي ومنطقة مفترق الشاهد، فيما تم نشر القناصة على أسطح المباني. كما استمر تحليق طائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض في سماء المدينة، في وقت سمع فيه صوت خلع أبواب المباني التجارية في وسط المدينة.

وفي إطار حصارها المستمر، تواصل قوات الاحتلال إغلاق مستشفي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، مما يعيق عمل سيارات الإسعاف والطواقم الطبية. كما تفرض قوات الاحتلال إجراءات تفتيش جسدي على كل من يدخل أو يخرج من المستشفيات.

تستمر حالة التوتر والعدوان على مدينة طولكرم ومخيماتها لليوم الثالث على التوالي، حيث تسببت العمليات العسكرية في دمار واسع للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، وأدت إلى تهجير العديد من المواطنين من منازلهم تحت تهديد السلاح.