كتائب القسام تزفُّ خمسة من شهدائها ارتقوا بقصف الاحتلال بلدة طمون بطوباس

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام خمسة من شهدائها وفرسانها، الذين ارتقوا بقصف الاحتلال الإسرائيلي على بلدة طمون في طوباس شمال الضفة الغربية.

وقالت كتائب القسام في بيان لها اليوم الخميس، بأسمى آيات الفخر والثقة بنصر الله القريب، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية ثلةً من فرسانها الميادين.

وأوضحت أن الشهداء القساميين هم: صالح خضر بني مطر، وعبد الرحمن محمود خطيب، وأسامة معروف بني عودة، ومحمد مثقال بني عودة، وإبراهيم مثقال بني عودة.

وأضافت أنهم ارتقوا إلى العلا مساء أمس الأربعاء 29 رجب 1446هـ الموافق 29 يناير 2025م، مع إخوانهم المجاهدين الشهداء عمر علي بشارات، ومنتصر علي بني مطر، وعبدالله محمود بني عودة، وسليمان أحمد بشارات، وجهاد ناصر بني مطر؛ عقب قصف صهيوني غادر استهدف بلدة طمون بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأثنت كتائب القسام؛ على جهاد شهدائها الأبطال وعطائهم الكبير الذي كان في الخفاء طيلة الفترة الماضية، حيث تمكنوا من إيلام العدو بالعديد من العمليات البطولية والكمائن والعبوات الناسفة التي أوقعت الإصابات والخسائر في صفوف جيش العدو، والتي لم يعلن القسام تبنيه لها سابقًا.

وأكدت الكتائب أن مجاهديها لن يحيدوا عن الطريق الذي رسمه الشهداء بدمائهم الطاهرة، وأنهم سيواصلون الجهاد والتضحية حتى الظفر بإحدى الحسنيين بإذن الله.