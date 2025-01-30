حماس: السماح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية خطوة إجرامية

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية " حماس" أن مصادقة ما يسمى "كنيست" الاحتلال مساء أمس على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، هو خطوة إجرامية جديدة ضمن محاولات الاحتلال الفاشي لضم وتهويد الضفة، وهو انتهاك للقوانين والقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان بكل أشكاله.

ودعت حماس في بيان صحفي تلقته " الرسالة نت" المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لاتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات، والاستخفاف الاسرائيلي بالقانون الدولي، والعمل لتمكين شعبنا الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

واكدت أن الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية المقاوِمة؛ سيواصل نضاله ودفاعه المشروع عن وجوده في وجه محاولات الاحتلال المحمومة لسلب أرضه ومقدساته وطمس هويته الوطنية، وحتى انتزاع حقوقه كافة، في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.