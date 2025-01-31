نسف منازل واعتقالات في جنين مع استمرار العدوان لليوم 11 على التوالي

تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها بالاشتراك مع أجهزة أمن السلطة لليوم 11 على التوالي، تزامنًا مع تجريف المنشآت المدنية والبنية التحتية وحرق وتفجير منازل المواطنين.

وخلف العدوان 21 شهيدا، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة.

وواصلت قوات الاحتلال فجر اليوم نسف منازل سكنية في مخيم جنين، بينما اعتقلت الشاب محمد أيمن أبو الهيجاء من منزله في بلدة اليامون غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوة إسرائيلية حاصرت منزلاً في بلدة اليامون غرب جنين، بينما ألقت طائرة مسيرة قنابل حارقة عليه ما أدى لاشتعال النار فيه.

بالتزامن مع ذلك استهدف مقاومون آليات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع في السيلة الحارثية قضاء جنين.

وأعلن مساء أمس، استشهاد المقاومين، يزن حاتم عطية الحسن(تركمان) من مخيم جنين وأمير أحمد عبد الرحمن أبو حسن من اليامون، خلال اشتباك مع قوات الاحتلال داخل المخيم بعد مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ستة آخرين بجروح أحدهم وصفت بالخطرة.

وكانت قد أعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها في جنين “تسلمت من الجيش الإسرائيلي 3 مصابات بالشظايا نتيجة القصف في المخيم، وجرى استلامهن على حاجز الجلمة، وإصاباتهن خارجية“.

وقصفت طائرة حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى داخل مخيم جنين، بصاروخين، فيما لا يزال الطيران الإسرائيلي يحلق في سماء المخيم.

وفجرت المقاومة عبوة ناسفة بآلية الاحتلال بمحيط محور الحصان، لقطع طريق قوة النجدة والإسناد التي هبت لإنقاذ قوة أخرى وقعت في حقل من النيران خلال محاولتها التحصن في أحد منازل المخيم.