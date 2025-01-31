زكريا الزبيدي: صمود غزة حررني وسجون الاحتلال مراكز تعذيب يومي

وصف الأسير الفلسطيني المحرر زكريا الزبيدي، قائد “كتائب شهداء الأقصى” في الضفة الغربية المحتلة، السجون الإسرائيلية بأنها “مراكز قتل وتعذيب يومي”، مشيرًا إلى أن صمود قطاع غزة في وجه الإبادة كان عاملاً أساسيًا في إطلاق سراحه.

جاءت تصريحات الزبيدي خلال مقابلة أجرتها معه وكالة “الأناضول” في مجمع رام الله الطبي، حيث كان يخضع لفحوصات طبية عقب الإفراج عنه من سجن عوفر، مساء الخميس، ضمن الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

شكرا غزة

ظهر الزبيدي، ابن مخيم جنين، الذي عرف بمقاومته المسلحة لسنوات، مرهقًا ومنهكًا، يسير بصعوبة ويتحدث بصوت خافت. وأعرب عن امتنانه لقطاع غزة قائلًا: “اليوم أقول شكراً لغزة التي حررتني وأعادتني إلى عائلتي”، قبل أن يحتضن ابنته ويقبلها، مؤكدًا أنها كانت حافزه الأكبر للصمود.

وقال الزبيدي، وهو أحد الأسرى الفلسطينيين الستة الذين تمكنوا من تحرروا عبر نفق الحرية من سجن جلبوع الإسرائيلي في 2021: “رحم الله الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية، وشافى الجراح، وأعاد كل أهلنا في القطاع إلى بيوتهم بعد أن هجرهم الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف: “غزة الآن بحاجة إلى إعادة إعمار، ويجب أن تتكاتف كل المستويات في الشعب الفلسطيني لإنجاز ذلك، وإعادة أبناء شعبنا إلى البيوت سالمين”.

عزلة وتعذيب

وعن ظروفه في السجون الإسرائيلية، أضاف الزبيدي أنه عزل عن الأسرى منذ 3 سنوات، ولا يعلم إلا القليل وعبر معلومات شحيحة من السجانين عما جرى في غزة من إبادة إسرائيلية، وما يجري في مخيم جنين من عدوان تنفذه تل أبيب لليوم العاشر على التوالي.

وتابع: “اليوم أقول شكرا لغزة التي حررتني وأخرجتني إلى عائلتي”، ثم يميل الزبيدي على فتاة دون سن العشرين ويقبلها، ويقول: هذه ابنتي.

واستذكر سنوات التعذيب، وقال: “كنت معزولا وتعرضت للتعذيب والضرب، كما تعرضت وبشكل متكرر للإهانة، وحال كل الأسرى مثلي”.

وعن لحظات إطلاق سراحه، قال: “تعرضت للضرب حتى آخر لحظة، والقيود لم تفك عن يدي حتى لحظة صعودي في حافلات اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

ولخص الواقع كله بالقول، إن “السجون الإسرائيلية عبارة عن مراكز قتل وتعذيب يومي”.

وطالب قائد “كتائب شهداء الأقصى” كل المؤسسات المعنية للتدخل من أجل الإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

صفقة التبادل

وأفرجت إسرائيل الخميس عن 110 أسرى فلسطينيين بينهم 66 للضفة الغربية ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل مع حركة حماس، المتضمنة في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

واعتقل الاحتلال الإسرائيلي الزبيدي عام 2019، ونجح بالتحرر من زنزانته عبر نفق مع 5 من رفاقه في الأسر من سجن جلبوع الإسرائيلي في 6 سبتمبر/ أيلول 2021، في عملية وصفها مراقبون بـ”الأسطورية” ليعاد اعتقاله بعد ذلك بأيام.

ومقابل هذه الدفعة من الأسرى الفلسطينيين، أطلقت فصائل فلسطينية في غزة، في وقت سابق اليوم، 3 إسرائيليين كانوا محتجزين في القطاع، وهم الأسيرتان ‏أغام بيرغر وأربيل يهود، والأسير جادي موشي موزسس.

والتبادل الثاني للأسرى جرى السبت الماضي، حيث شهد إطلاق 4 مجندات إسرائيليات من غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن مواطن أردني و199 فلسطينيا بسجونها.

فيما جرى التبادل الأول مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث شمل الإفراج عن 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات مقابل 90 من المعتقلين الفلسطينيين، من النساء والأطفال، وجميعهم من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين والعرب يُقدر بين 1700 و2000.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.



