حماس تدعو لأداء صلاة الغائب اليوم على أرواح قادة المقاومة في مساجد فلسطين والعالم

دعت حركة حماس لأداء صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة اليوم، على أرواح الشهداء قادة المقاومة العظام، القائد محمد الضيف ورفاق دربه أعضاء المجلس العسكري لكتائب القسام، في فلسطين وفي جميع المساجد والمراكز الإسلامية حول العالم.

وقالت الحركة في بيان لها إن صلاة الغائب تأتي وفاءً للقادة شهداء المقاومة الكبار، وفي مقدمتهم قائد أركان كتائب القسام، القائد المجاهد الشهيد محمد الضيف، الذين ارتقوا في معركة طوفان الأقصى، دفاعاً عن أرض فلسطين المباركة ومقدساتها، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك.

واستنفرت حماس أبناء شعبنا؛ شعب الشهداء ومصنع الرجال أبطال شعبنا في الضفة الغربية، للخروج بمسيرات حاشدة والتظاهر غضبا لارتقاء شهيد الأمة الكبير أبو خالد الضيف وأخوانه القادة المجاهدين الأبطال وشهداء شعبنا، في كافة الميادين الرئيسية.

وكان الحراك الشبابي قد دعا للخروج إلى ميادين الضفة الغربية في مسيرات دعم للمقاومة وأداء صلاة الغائب على قادتها الشهداء الذين قضوا في معركة طوفان الأقصى وعلى رأسهم القائد المجاهد الكبير محمد الضيف.

وستقام صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة على روح القائد الضيف، وقادة كتائب القسام في كل مساجد فلسطين التاريخية.

وأعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتاب الشهيد عز الدين القسام، الخميس استشهاد قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف.

كما زف أبو عبيدة في كلمة مصورة، عدد من قادة المقاومة وهم، مروان عيسى (نائب قائد أركان القسام)، غازي أبو طماعة (قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية).

وزفت القسام، القائد رائد ثابت (قائد ركن القوى البشرية)، ورافع سلامة (قائد لواء خانيونس)، وأحمد الغندور أبوأنس (قائد لواء الشمال)، والقائد أيمن نوفل أبوأحمد (قائد لواء الوسطى).

وقال أبو عبيدة إن استشهاد القادة لن يفت من عضد المقاومة وكتائب القسام، مشيراً إلى أن ذلك لم يزيد المقاومين إلا صلابة وقوة.

وشدد أبو عبيدة، على أن منظومة كتائب القسام لم تتعرض لفراغ قيادي ولو لساعة واحدة، مشيراً إلى أن المجاهدين استبسلوا أكثر وأكثر، وزادت دافعيتهم للقتال أكثر، فنحن نقاتل عن عقيدة والقائد يخلفه ألف قائد.