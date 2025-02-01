طوفان يصنع مجدًا طوفان يصنع مجدًا

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انفوجرافيك: صحيفة عبرية: (إسرائيل) خسرت الحرب رغم الدمار والقتل

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قطاع غزة جيش الاحتلال طوفان الأقصى حرب الإبادة الجماعية الدمار بغزة

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