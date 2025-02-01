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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
صحيفة عبرية: (إسرائيل) خسرت الحرب رغم الدمار والقتل
01 فبراير 2025 . الساعة: 06:37 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/300437
كلمات مفتاحية
قطاع غزة
جيش الاحتلال
طوفان الأقصى
حرب الإبادة الجماعية
الدمار بغزة
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