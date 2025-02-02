قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة وبلدة طمون في طوباس وسط اشتباكات مع مقاومين

بدأت قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد، اقتحاما واسعاً لمخيم الفارعة وبلدة طمون في طوباس شمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال تشمل جيبات عسكرية وجرافات من نوع دي 9، اقتحمت طوباس انطلاقاً من حاجزي تياسير والحمرا.

وتصدى مقاومون لاقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس، بإطلاق الرصاص وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء المخيم.

وتخلل اقتحام الاحتلال، دهم عدد كبير المنازل والمحال في الفارعة وطمون، وطرد ساكنيها لتحويلها إلى نقاط عسكرية، وتمركز القناصة عليها.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت طريق العشارين المؤدي من طوباس لمخيم الفارعة ونصبت حاجزاً في المنطقة، وتمركزت في منطقة الجبل، وحارة دار ابو خيون في منطقة البلطة، حيث طرد الاحتلال عائلة أبو مطر من منزلها الذي حولته إلى ثكنة عسكرية.

وجاءت العملية العسكرية الإسرائيلية في طوباس، بعد ساعات من قيام أجهزة أمن السلطة بحملة لتفكيك عبوات ناسفة معدة للتصدي للاحتلال في المدينة.

وانتشرت أجهزة السلطة قبيل اقتحام الاحتلال، بسيارات مدنية في مخيم الفارعة، كما حاصرت منزلاً في محيط منطقة جامع التوحيد في مدينة طوباس.

وأعلن في طوباس عن تعليق دوام المدارس في طمون، والفارعة حفاظاً على أرواح الطلاب من الاستهداف الإسرائيلي.