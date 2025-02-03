اللجنة العليا للإعمار في فلسطين تسلم 4500 خيمة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لدعم غزة

سلمت اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، التي تضم نقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات في الأردن، 4500 خيمة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة، وذلك في إطار حملة "غزة.. معا ننصرها".

وأكد رئيس اللجنة، نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، أن اللجنة ستسلم الهيئة 3500 خيمة إضافية بداية الأسبوع المقبل، إلى جانب 4000 خيمة أخرى واردة من الصين منتصف الشهر الحالي، ليصل إجمالي عدد الخيام إلى 12000 خيمة.

وأضاف الزعبي أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزام اللجنة بتقديم الدعم اللازم لصمود أهل غزة وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها، مشيرًا إلى أن التنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والخيرية يهدف لضمان وصول المساعدات في أسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه الجهود في وقتٍ حرج، حيث يعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة جراء العدوان المستمر على المنطقة، مما يزيد من أهمية مثل هذه المبادرات التي تعكس التضامن العربي والفلسطيني في مواجهة التحديات الكبرى.