حماس ترفض تصريحات ترامب بشأن تهجير أهالي غزة وتصفها بالعنصرية

رفضت حركة حماس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ووصفتها بالعنصرية التي تعكس غياب المعايير الأخلاقية والإنسانية.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، إن الموقف الأمريكي يتجاهل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، حيث بدلًا من محاسبته على جريمة الإبادة الجماعية والتهجير، يتم مكافأته لا معاقبته.

وأكد قاسم أن الهدف الحقيقي للاحتلال من حربه على غزة هو تهجير الفلسطينيين من القطاع، مشددًا على أن المقاومة مستمرة حتى تحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن إعادة الإعمار يمكن أن تتم مع بقاء أهالي غزة في أرضهم، وليس عبر تهجيرهم، كما يطرح اليمين الإسرائيلي المتطرف.