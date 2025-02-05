محاولات تهجير سكان غزة.. تاريخ من الفشل أمام صمود الفلسطينيين

منذ نكبة 1948، لم تتوقف (إسرائيل) عن السعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء من خلال الحرب، أو عبر خطط ممنهجة حظيت أحيانًا بدعم أمريكي. وعلى مدار العقود، ظهرت مشاريع متكررة لتوطين الفلسطينيين في دول الجوار، لكنها لم ترَ النور بسبب الرفض الفلسطيني والعربي الشعبي والرسمي، والتشبث الفلسطيني بحق البقاء على الأرض رغم كل المحاولات لاقتلاعهم.

ومع اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، عاد الحديث مجددًا عن التهجير، ليجد طريقه إلى الساحة السياسية الدولية عبر مقترحات جديدة، لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، لكنها جميعًا اصطدمت بعاملين رئيسيين: الصمود الفلسطيني، والرفض العربي والدولي العلني لفكرة التهجير القسري.

التاريخ يعيد نفسه

بعد إعلان قيام (إسرائيل) عام 1948، تعرض الفلسطينيون لنكبة كبرى تمثلت في تهجير مئات الآلاف من أراضيهم. ومع تزايد أعداد اللاجئين، بدأت تظهر مقترحات توطينهم في دول عربية أخرى. ففي عام 1953، طرحت واشنطن "خطة سيناء" التي تضمنت نقل الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، لكنها قوبلت برفض رسمي.

وفي الستينيات، جاء دور وزير الخارجية الإسرائيلي إيغال ألون، الذي اقترح ترحيل الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، لكن خطته لم تتحقق بسبب عدم وجود دعم دولي كافٍ، إلى جانب رفض الشعوب العربية لهذه المشاريع.

مشاريع لم تكتمل

في عام 1970، تبنى أرئيل شارون، قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي آنذاك، خطة لإخلاء قطاع غزة من سكانه وترحيلهم إلى العريش في سيناء، لكنها فشلت بسبب تعقيدات سياسية وميدانية.

ومع حلول الألفية الجديدة، عاد الحديث عن "الوطن البديل" عبر خطط مثل مقترح الجنرال الإسرائيلي غيورا أيلاند عام 2000، الذي دعا إلى تقديم مصر تنازلات عن أراضٍ في سيناء لصالح دولة فلسطينية، لكن القاهرة رفضت بشكل قاطع. وفي 2004، تكررت الفكرة عبر مشروع طرحه يوشع بن آريه، لكن لم يخرج إلى التنفيذ.

أما في 2018، فقد ظهرت الخطة الأمريكية الأبرز في هذا السياق، ضمن "صفقة القرن"، التي اقترحت حلولًا لتوطين الفلسطينيين خارج أراضيهم، لكنها لاقت رفضًا عربيًا صريحًا، خاصة من الأردن ومصر.

حرب غزة 2023: محاولات تهجير جديدة

مع اشتداد الحرب على غزة في أكتوبر 2023، عادت (إسرائيل) لتطرح مسألة تهجير سكان القطاع، وهذه المرة عبر "وثيقة سرية" كشفت عنها صحيفة "إسرائيل اليوم"، والتي تحدثت عن خطط لإبعاد الفلسطينيين إلى مصر. وفي 17 أكتوبر 2023، نشر معهد "مسجاف" الإسرائيلي ورقة بحثية تدعو إلى تفريغ غزة من سكانها، وهو ما أيده لاحقًا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى "الهجرة الطوعية" لسكان غزة.

وفي ديسمبر 2023، عادت الدعوات مجددًا عندما كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، بحث مع مسؤولين إسرائيليين إمكانية نقل الفلسطينيين من غزة إلى دول عربية، وهو ما نفاه بلير لاحقًا.

ترامب يعيد الطرح مجددًا

في 2025، أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القضية إلى الواجهة، عندما صرح بأن "مصر والأردن عليهما استقبال المزيد من اللاجئين الفلسطينيين"، مضيفًا أن البلدين "سيفعلان ذلك لأننا نقدم لهما الكثير". هذه التصريحات لاقت رفضًا واسعًا من القاهرة وعمّان، بينما رحب بها اليمين الإسرائيلي، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير وسموتريتش.

الرفض العربي والدولي: عقبة أمام التهجير

على مدار العقود، واجهت محاولات تهجير الفلسطينيين رفضًا قاطعًا من الدول العربية، خاصة مصر والأردن، إذ تخشى القاهرة من أن أي توطين للفلسطينيين في سيناء قد يشكل تهديدًا لأمنها القومي، بينما يرفض الأردن فكرة "الوطن البديل" التي تهدد التركيبة السكانية للمملكة.

كما أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، رفض أي تغيير ديموغرافي قسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث طالبت المحكمة في يوليو 2023 (إسرائيل) بوقف إجراءاتها التي تؤدي إلى تغييرات جغرافية أو ديموغرافية في الأراضي الفلسطينية.

الفشل المتكرر... لماذا؟

كل المحاولات الإسرائيلية والأمريكية لتهجير الفلسطينيين من غزة وغيرها من المناطق المحتلة لم تنجح لعدة أسباب، أبرزها:

1. الرفض الفلسطيني القاطع: الفلسطينيون يعتبرون التهجير خطًا أحمر، ويرون في البقاء على الأرض شكلًا من أشكال المقاومة.



2. الموقف العربي الحاسم: رغم الضغوط، لم توافق أي دولة عربية على استقبال اللاجئين كجزء من مخططات التهجير الإسرائيلية.



3. التحديات القانونية والدولية: القانون الدولي يمنع التهجير القسري، وتعدّ محكمة العدل الدولية ذلك جريمة حرب.



4. التكلفة السياسية والإنسانية: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين ستؤدي إلى اضطرابات إقليمية وربما صراعات أكبر، وهو ما يدركه المجتمع الدولي.

الصمود الفلسطيني يتفوق على مخططات التهجير

رغم العقود الطويلة من المحاولات، لم تفلح (إسرائيل) ولا حلفاؤها في تنفيذ مشروع تهجير الفلسطينيين، سواء من غزة أو من أي بقعة أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة. يبقى الفلسطينيون متمسكين بأرضهم، وقد أثبت التاريخ أن سياسات التهجير القسري لن تمر أمام صمود شعب اعتاد على مقاومة الاحتلال بكل الوسائل الممكنة.