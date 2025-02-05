الخارجية السعودية ردًا على ترامب: موقفنا من قيام الدولة الفلسطينية راسخ

أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية راسخ وثابت لا يتزعزع.

وقالت الخارجية السعودية في تصريحات صحفية، يوم الأربعاء، إن ولي العهد محمد بن سلمان أكد هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال.

وأوضحت أن السعودية لن تقيم علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها "القدس الشرقية".

وأعربت عن رفضها بشكل قاطع، المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان أو ضم الأراضي، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأشارت إلى أن واجب المجتمع الدولي اليوم، العمل على رفع المعاناة الإنسانية القاسية التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطيني، الذي سيظل متمسكاً بأرضه ولن يتزحزح عنها.

وشددت الخارجية السعودية، أن موقف المملكة الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات، والسلام الدائم والعادل لا يمكن تحقیقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وهذا ما سبق إيضاحه للإدارة الأمريكية السابقة والإدارة الحالية.