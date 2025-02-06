الاحتلال يعلن عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بانهيار رافعة في قطاع غزة بسبب الأحوال الجوية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، بمقتل جنديين وإصابة أربعة آخرين من جيش الاحتلال نتيجة انهيار رافعة على إحدى القوات المتبقية في قطاع غزة، بسبب الأحوال الجوية العاصفة التي ضربت المنطقة.

وأوضحت المصادر أن الحادث وقع نتيجة الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة، مما أدى إلى انهيار الرافعة على الجنود الذين كانوا في الموقع. وأشار الجيش إلى أن فرق الإنقاذ سارعت للوصول إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين تم التعرف على هوية الجندي القتيل.

وتتزامن هذه الحادثة مع استمرار تأثيرات المنخفض الجوي على غزة، حيث تسببت الأحوال الجوية في تعطيل العديد من الأنشطة العسكرية والإنسانية في المنطقة، ما يزيد من تعقيد الأوضاع.