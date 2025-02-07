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(الحرية).. جماهير برشلونة تهتف لفلسطين خلال مباراة مع فريق (إسرائيلي)

الرسالة نت - وكالات

أظهرت مقاطع فيديو متداولة هتافات مؤيدة لفلسطين خلال مباراة في الدوري الأوروبي لكرة السلة كان أحد طرفيها فريقًا إسرائيليًا.

وأظهر مقطع مصور من المباراة بين نادي برشلونة الإسباني مع ضيفه مكابي تل أبيب الإسرائيلي هتافات تنادي بالحرية لفلسطين.

وسبق أن شهدت ملاعب أوروبية هتافات مؤيدة لفلسطين خلال مباريات مع فرق إسرائيلية.

وقبل أيام، أعلن نادي "بودو غليمت" النرويجي التبرع بعائدات مباراته أمام "مكابي تل أبيب" في الدوري الأوروبي لكرة القدم، لصالح أعمال الإغاثة في قطاع غزة.

وبلغت قيمة عائدات المباراة، التي جرت في يناير/كانون الثاني الماضي، نحو 65 ألف دولار أمريكي.

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