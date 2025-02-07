الهمص: الاحتلال لا يلتزم بالبروتوكول الإنساني في غزة

أكد مدير المستشفيات الميدانية في غزة مروان الهمص، الجمعة، أن الاحتلال لا يلتزم بالبروتوكول الإنساني ولا أي تعهدات أخرى، ويرفض دخول مستشفيات ميدانية لعلاج المرضى والجرحى.

وقال الهمص، في تصريحات متلفزة، إن 120 مريضاً فقط خرجوا للعلاج خارج القطاع، فيما دخلت فقط 76 شاحنة مساعدات فقط إلى القطاع، وتضم مواد طبية ليست من الأولويات.

وبين عدم وجود أغطية وملابس شتوية في ظل المنخفض الجوي البارد.

وأضاف "لدينا قائمة تضم 35 ألف مريض بحاجة ماسة للعلاج خارج القطاع، وبعض المرضى توفوا قبل أن يصل دورهم للعلاج في الخارج".

وشدد الهمص على أن 40% من مرضى الكلى توفوا لانعدام العلاج اللازم، لافتا إلى عدم وجود أي مستشفى أو مركز طبي في رفح باستثناء مستشفى ميداني واحد.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق، إن الاحتياجات الصحية في قطاع غزة "هائلة"، لاسيما بعد خروج العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية من الخدمة، بسبب العدوان الذي استمر أكثر من 15 شهرا.

وأشارت إلى أنها تقدر أن ما بين 12 و14 ألف شخص في غزة، بحاجة إلى إجلاء طبين بمن فيهم 5 آلاف طفل على الأقل.