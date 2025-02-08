مظاهر الفرح تعم الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الإفراج عن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل

عمت مظاهر الفرح والاحتفالات في مختلف مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، اليوم السبت، بعد الإفراج عن 183 أسيرًا في الدفعة الخامسة من صفقة التبادل "وفاء الأحرار"، التي شملت أسرى من مختلف المناطق الفلسطينية.

وشملت الدفعة الخامسة من الإفراجات 42 أسيرًا من الضفة الغربية، وثلاثة مقدسيين، و27 أسيرًا من قطاع غزة. كما تم الإفراج عن 111 أسيرًا من معتقلي غزة الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023.

في الضفة الغربية، كانت الاحتفالات في بلدة بيتونيا غرب رام الله وبلدة كوبر شمال المدينة الأكثر بروزًا، حيث احتشد أهالي الأسرى في الشوارع، مرددين الشعارات الوطنية والهتافات الداعمة للمقاومة. في حين شهد قطاع غزة احتفالات حاشدة بمشاركة الأسرى المحررين وأسرهم، حيث تم تزيين الشوارع بالعلم الفلسطيني والأعلام الخاصة بالأسرى.

ورغم محاولات قوات الاحتلال للحد من هذه الاحتفالات من خلال الاقتحامات والتهديدات، إلا أن هذه الإجراءات لم تمنع الفلسطينيين من التعبير عن فرحتهم بعودة أبنائهم، حيث كانت المواكب الشعبية حافلة بالزغاريد والرايات الفلسطينية، وسط تبادل التهاني بين المواطنين.

وواصلت قوات الاحتلال محاولاتها لقمع مظاهر الاحتفال، حيث اقتحمت عددًا من المنازل وداهمت أماكن تجمعات المحتفلين، لكن الشعب الفلسطيني ظل صامدًا في مواجهة محاولات الاحتلال لتخريب فرحة الأسرى وعائلاتهم.