كتائب القسام تُؤجل تسليم الأسرى الإسرائيليين بعد انتهاكات الاحتلال لاتفاق التهدئة

أكد الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن قيادة المقاومة تابعت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامه ببنود اتفاق التهدئة، بما في ذلك تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف المناطق. كما أشار إلى أن الاحتلال لم يلتزم بإدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها، وهو ما كان متفقًا عليه.

وأوضح أبو عبيدة أن المقاومة نفذت جميع التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، بينما خالف الاحتلال التزاماته. وعليه، أعلن أبو عبيدة عن تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت المقبل، 15 فبراير 2025، حتى إشعار آخر. وأكد أن هذا التأجيل سيكون ساريًا إلى حين التزام الاحتلال وتعويض استحقاقات الأسابيع الماضية بأثر رجعي.

وأضاف أبو عبيدة: "نؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".