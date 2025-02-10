قرار القسام بتأجيل تسليم الأسرى: خطوة ضرورية لوقف خروقات الاحتلال

اتخذت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قرارًا حاسمًا بتأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين، والذي كان مقررًا يوم السبت 15 فبراير 2025، وذلك ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لبنود الاتفاق. هذا القرار، الذي يأتي بعد ثلاثة أسابيع من الخروقات الصهيونية، يعكس التزام المقاومة بحماية حقوق شعبها، ورفضها الرضوخ لسياسات الاحتلال القائمة على المماطلة والتنصل من الالتزامات.

مبررات القرار وضرورته

منذ توقيع الاتفاق، واصلت (إسرائيل) انتهاك بنوده بشكل ممنهج، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، ومثّل استخفافًا واضحًا بالجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع. وقد رصدت المقاومة الفلسطينية أبرز الخروقات الإسرائيلية، ومنها:

1. إعاقة عودة النازحين إلى شمال غزة، رغم أن الاتفاق نص صراحة على تسهيل عودتهم، مما يكشف نوايا الاحتلال الحقيقية في تهجير السكان قسرًا.

2. استهداف المدنيين العائدين بالقصف وإطلاق النار، في محاولة لترهيبهم ومنعهم من استعادة منازلهم، وهو ما يشكل جريمة حرب صريحة.

3. منع دخول المساعدات الإغاثية والوقود ومستلزمات الإعمار، ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وعرقلة جهود الإغاثة.

4. حرمان المستشفيات من الأدوية والمعدات الطبية، ما يُعرض حياة الجرحى والمرضى للخطر، ويؤكد أن الاحتلال يستخدم سياسة العقاب الجماعي كسلاح ضد الفلسطينيين.

قرار المقاومة: رسالة واضحة للاحتلال والوسطاء

يثبت قرار القسام أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بفرض وقائع جديدة تخدم أجندته التوسعية على حساب معاناة الفلسطينيين. تأجيل تسليم الأسرى جاء كرسالة تحذيرية واضحة: لا التزام من طرف واحد، ولن يتم تقديم تنازلات مجانية في ظل استمرار الاحتلال في التنصل من تعهداته.

كما أن إعلان القرار قبل خمسة أيام من موعد التسليم يُظهر حرص المقاومة على إعطاء الوسطاء، وخاصة قطر ومصر والولايات المتحدة، فرصة للضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته. هذه الخطوة ليست تصعيدًا، بل ممارسة عادلة لحق المقاومة في فرض التوازن في تنفيذ الاتفاق.

ردود الفعل والمآلات:

1. الاحتلال والوسطاء:

من المتوقع أن تدفع هذه الخطوة الاحتلال إلى إعادة حساباته، خصوصًا في ظل الضغط الذي قد يتعرض له من عائلات الأسرى الإسرائيليين.

الوسطاء يدركون أن المقاومة صادقة في التزاماتها، وأن (إسرائيل) هي الطرف المعرقل، مما سيجبرهم على التدخل لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل عادل ومتوازن.

2. الموقف الفلسطيني:

موقف القسام يعزز ثقة الشعب الفلسطيني في مقاومته، ويؤكد أن الكرامة الوطنية فوق أي اتفاقات لا تحترمها (إسرائيل).

المقاومة أثبتت أنها تفاوض من موقع قوة، وليس من موقع ضعف، وأنها قادرة على فرض إرادتها رغم كل الضغوط.

ويرى القيادي في حماس، أسامة حمدان، أن الاحتلال عطل 90% من البروتوكول الإنساني، وبالتالي فإن المقاومة لم يكن أمامها خيار سوى اتخاذ موقف واضح، يجبر العدو على احترام التزاماته. كما شدد على أن الاحتلال يكذب بشأن التزامه بالاتفاق، بينما يواصل قتل الفلسطينيين ومنع الإغاثة، مما يجعل أي التزام غير مشروط من المقاومة بمثابة إعطاء الاحتلال فرصة للاستمرار في غدره.

أما المحلل السياسي فراس ياغي، فقد وصف القرار بـ"التاريخي"، مؤكدًا أنه سيجبر الولايات المتحدة على التدخل لمنع انهيار الاتفاق، لأن (إسرائيل) كانت تسعى لاستخدام الصفقة كأداة لتحقيق أهدافها العدوانية، وليس كجزء من حل حقيقي للصراع.

ويعتبر مراقبون قرار كتائب القسام بتأجيل تسليم الأسرى خطوة في الاتجاه الصحيح، تثبت أن المقاومة الفلسطينية ليست مجرد طرف في اتفاقات عبثية، بل قوة فاعلة تفرض التوازن وتحمي حقوق شعبها. الرسالة واضحة: لا تنازلات بلا التزام، والمقاومة لن تقبل أن تكون رهينة لخداع الاحتلال ومماطلته. الأيام القادمة ستكون اختبارًا حقيقيًا للوسطاء، وعلى الاحتلال أن يدرك أن مواصلة خرق الاتفاق سيؤدي إلى مزيد من الإجراءات التي تحمي حق الفلسطينيين في حياة كريمة وحرة