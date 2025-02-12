الاحتلال يصادر مليون و300 ألف دونم بالضفة

كشفت أرقام فلسطينية عن مصادرة الاحتلال نحو مليون و300 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية لصالح المستوطنين.

وبين المستشار القانوني في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، أن نحو مليون و300 ألف دونم مصادرة من أراضي الضفة، منها 250 دونمًا لبناء المستوطنات، ومليون دونم تمنح الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين حرية التصرف بها.

ولفت مرار في تصريحات إعلامية بوجود خطر من هذا الإجراء، بأن الفلسطيني الذي يريد رعي مواشيه يجب أن يحصل على تصريح من الاحتلال.

وفي طوباس، قرر الاحتلال الاستيلاء على 8 آلاف و734 دونمًا من أراضي طوباس ومصادرتها.

وأصدر القرار ما يسمى مسؤول أملاك الحكومة والغائبين في جيش الاحتلال، مانحًا مدة شهر لاعتراض أصحاب الأراضي على القرار، وهو الأمر الذي ترفضه عادة محاكم الاحتلال.



وأظهرت معطيات نشرتها حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية المعنية برصد الاستيطان، في الأشهر الماضية، تصاعدا كبيرا في وتيرة الاستيطان، منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الراهنة أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة نشاطا غير قانوني، وتدعو دون جدوى منذ عقود إلى إيقافه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ الدولتين.