270 خرقًا ارتكبها الاحتلال منذ دخول وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إن أكثر من 270 خرقًا ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ دخول وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ.

وأكد معروف في تصريحات صحفية يوم الأربعاء، أن الاحتلال لم يلتزم بموعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وموعد عودة النازحين إلى الشمال.

يشار إلى استشهاد 92 مواطناً، وإصابة 822 آخرين، جراء استهداف الاحتلال المباشر، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,219، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 111,665 منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.