اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم حملة اقتحامات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية، حيث اقتحمت مخيم الجلزون شمالي رام الله، وفتحت النار على السكان أثناء العملية، مما أدى إلى إصابة بعض المواطنين. كما داهمت قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم في نابلس، بالإضافة إلى اقتحام قرية كفر نعمة غرب رام الله ومخيم العروب شمالي الخليل.

وفي سياق متصل، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية عبر حاجز عورتا باتجاه مدينة نابلس، فيما اقتحمت البلدة القديمة في المدينة. واعتقلت قوات الاحتلال الأسير عمر منصور من نابلس بعد أقل من شهر من الإفراج عنه.

في مدينة القدس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة رأس خميس شمال شرق القدس، بينما شنت حملة مداهمات في مخيم بلاطة شرق نابلس، حيث قامت باحتجاز عدد من المواطنين داخل منازلهم.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من حسام حج أحمد، مصطفى حج أحمد، وجميل حج أحمد بعد محاصرة أحد المنازل في ضاحية ذنابة بطولكرم. كما اعتقلت السيدة إسلام الحلبي، زوجة الأسير إيهاب الشولي، بعد اقتحام منزلهم في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس.

في مخيم عايدة شمالي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أحد المواطنين خلال اقتحامها للمخيم.

وتجددت الاشتباكات العنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس شرقي طولكرم، وسط حالة من التوتر في مختلف المناطق.