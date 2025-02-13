الصحة: وصول 17 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن وصول 17 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 14 شهيدًا تم انتشالهم من تحت الأنقاض، و3 شهداء جدد. كما سجلت الوزارة 2 إصابة في ذات الفترة.

وأضافت الوزارة أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تزال تواجه صعوبة كبيرة في الوصول إلى عدد من الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، بسبب كثافة القصف الإسرائيلي واحتلال بعض المناطق.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 48,239 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 111,676 جريحًا.