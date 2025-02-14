الاحتلال يواصل عدوانه على جنين وطولكرم وسط تهجير السكان وتدمير للبنى التحتية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها العسكري على جنين وطولكرم ومخيماتهما، حيث تمارس عمليات التهجير القسري للسكان الفلسطينيين، إلى جانب إحراق المنازل وتفجيرها وتجريف الأراضي.

العدوان على جنين وطولكرم جزء من  العملية العسكرية ضد محافظات الضفة منذ 21-1-2025، وبلغ إجمالي الانتهاكات (6313) انتهاكا، وارتقى على إثرها (52) شهيدا في الضفة الغربية منذ بداية العملية العسكرية.

وخلّف العدوان أكثر من 40 ألف نازح قسرا من مخيمات شمال الضفة الغربية، كما تم تسجيل أكثر من 380 حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال خلال حملتها العسكرية المستمرة ضد مخيمات شمال الضفة الغربية، في عملية عسكرية هي الأطول في الضفة منذ الانتفاضة الثانية.

ففي جنين، تتواصل العملية من (25) يوما على اجتياح مدينة ومخيم جنين، وارتقاء (25) شهيدا فيها، وشهدت أكثر من 20 ألف فلسطيني نزحوا من مخيم جنين نتيجة العمليات العسكرية لقوات الاحتلال والحملة الأمنية التابعة للسلطة التي استمرت لمدة 48 يوما سبقت اقتحام الاحتلال بشكل مباشر، أي ما يقارب 90% من سكان المخيم نزحوا قسرا.

وبسبب العدوان المتواصل من السلطة والاحتلال، يشهد المخيم انقطاع المياه والكهرباء ونقص حاد في الطعام والاحتياجات الأساسية للأطفال في مخيم جنين، إلى جانب توقف المدارس والخدمات الصحية في المخيم.

ودمرت قوات الاحتلال أكثر من 472 منزل ومنشأة تضررت بشكل كامل أو جزئي في مخيم جنين، إلى جانب اعتقال أكثر من 150 مواطنا ومحتجزا في جنين ومخيمها، إضافة لإخضاع العشرات للتحقيق الميداني.

ونفذت قوات الاحتلال أكثر من 153 عملية مداهمة لمنازل نفذها جنود الاحتلال، و14 عملية قصف جوي لأهداف مختلفة

وفي طولكرم، تواصل قوات الاحتلال اجتياح طولكرم لليوم التاسع عشر على التوالي، حيث سجل العديد من الاعتقالات، وارتفعت وتيرة الانتهاكات ضد المدنيين، وارتقاء (9) شهداء فيها، ونزوح 10500 مواطن من مخيم طولكرم، ما يقارب 85% من سكان المخيم نزحوا قسرا إلى بلدات وقرى محافظة طولكرم.

وشهدت طولكرم، أعمال نسف وتدمير للبنى التحتية ومنع طواقم البلدية والدفاع المدني من فتح الطرق في المدينة ومخيماتها، وقطع جميع الخدمات الأساسية عن المخيم.

ونفذت قوات الاحتلال 585 عملية هدم أو تدمير لمنازل ومنشآت، و125 حالة اعتقال خلال حملات اعتقال واسعة في مخيمات طولكرم، و146 عملية مداهمة لمنازل نفذها جنود الاحتلال.

ودفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية مكثفة باتجاه مدينة طولكرم ومخيميها، وسط تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع، فيما شنت عمليات دهم استهدفت عددًا من المنازل في الحيين الغربي والشرقي، إلى جانب محيط كراج فرعون والمسجد القديم.

كما دفعت قوات الاحتلال صباح اليوم بتعزيزات عسكرية باتجاه مخيم جنين والمنطقة الشرقية للمدينة، وسط تحليق متواصل لطائرات الاحتلال المسيّرة، وتنفيذ عمليات قصف وإلقاء قنابل من الطيران المسير بشكل متواصل.