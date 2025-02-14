مكتب إعلام الأسرى: الاحتلال سيفرج عن 369 أسيرًا فلسطينيًا في إطار صفقة التبادل

أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الجمعة، بأن الاحتلال سيفرج عن 369 أسيرًا فلسطينيًا ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل، وذلك بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء ثلاثة أسرى (إسرائيليين) سيتم إطلاق سراحهم يوم السبت.

وأوضح المكتب أن من بين الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم 36 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 333 أسيرًا من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

في المقابل، أعلن الناطق العسكري لكتائب القسام، أبو عبيدة، أن كتائب القسام ستفرج عن ثلاثة أسرى(إسرائيليين)، وهم ساشا الكسندر تروبنوف (28 عامًا) من أصل روسي، وساغي ديكل حن (أمريكي الجنسية)، ويائير هورن، في إطار الصفقة نفسها، وذلك يوم السبت 15 فبراير.

وأشار مكتب (رئيس الوزراء الإسرائيلي) إلى أن "القائمة التي أعلنت عنها حماس مقبولة لدينا". وقد بدأت السلطات (الإسرائيلية) بإبلاغ عائلات الأسرى المقرر الإفراج عنهم بعد تسلمها قائمة الأسماء من حماس.