مظاهرات حاشدة في اليمن تضامنا مع غزة ضد التهجير والمخططات الأمريكية

شارك عشرات الآلاف من اليمنيين، يوم الجمعة، في مظاهرات حاشدة بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى، تلبيةً لدعوة زعيم جماعة أنصار الله، عبدالملك الحوثي، وذلك تحت شعار "على الوعد مع غزة ضد التهجير، ضد كل المؤامرات".

المظاهرات شهدت رفع شعارات تدعم الموقف الفلسطيني وتؤكد على الثبات في مواجهة التهديدات الأمريكية والصهيونية، والتي تهدد باستئناف العدوان وتهجير الشعب الفلسطيني. وردد المتظاهرون هتافات حماسية، من بينها: "من يمن الحكمة تحذير.. سندُكُّ دعاة التهجير" و "يا غزة معكم ما زلنا.. سنظلّ وإن عادوا عُدنا".

وأعلن وزير الدفاع في حكومة أنصار الله، محمد العاطفي، في بيان تلاه خلال المظاهرة، رفض اليمن القاطع لمخططات التهجير ولما وصفه بـ "تصفية القضية الفلسطينية" و"جريمة القرن". كما أكد العاطفي على موقف اليمن الثابت والمستمر في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة كل التحديات والمؤامرات، مشيرًا إلى أن اليمن لن يتخلى عن فلسطين مهما كانت التكاليف.

وقالت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة لأنصار الله، إن المظاهرات جرت في أكثر من 800 ساحة في صنعاء و14 محافظة يمنية، وذلك في إطار تعبير اليمنيين عن دعمهم المستمر للقضية الفلسطينية.