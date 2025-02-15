حمدان: الشعب الفلسطيني أمام فرصة حقيقية لإفشال المشاريع الإسرائيلية

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن القضية الفلسطينية ستواجه جملة من التحديات في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الضفة الغربية تشهد استهدافًا مستمرًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح حمدان في تصريحات صحفية أن هناك تحديات كبيرة تواجه عملية إعمار قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع بسبب الحصار والاعتداءات المتواصلة.

وأضاف حمدان أن الشعب الفلسطيني أمام فرصة حقيقية لإفشال المشاريع الإسرائيلية، خاصةً فيما يتعلق بمخططات التهجير والضم التي تسعى إسرائيل لتنفيذها في الأراضي الفلسطينية. وأكد أن العدو الإسرائيلي قد فشل في تحقيق أهدافه المعلنة، وفي مقدمتها إنهاء المقاومة الفلسطينية، نشر الفوضى، وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وشدد القيادي في حماس على أن المرحلة القادمة تتطلب وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن المقاومة ستظل حائط صد أمام محاولات الاحتلال لفرض واقع جديد على الشعب الفلسطيني.