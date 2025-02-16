مظاهرات حاشدة في مدن مغربية وتونسية رفضًا لمخطط ترامب ضد غزة

نظم مئات المواطنين المغاربة، مساء السبت، احتجاجات في عدة مدن للتعبير عن رفضهم لمخطط الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، القاضي بالاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

وقد رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مؤيدة للقضية الفلسطينية، من بينها "غزة في العيون، غزة ليست للبيع"، و"الوفاء لدماء الشهداء"، بالإضافة إلى "غزة لا تخشى الوعيد".

وكانت المظاهرات قد جرت في عدة مدن مغربية، منها تطوان شمالا، الدار البيضاء غربا، وأكادير جنوب غرب البلاد.

كما تظاهر عشرات التونسيين، مساء السبت، أمام السفارة الأميركية في تونس، احتجاجا على مخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الرامي إلى تهجير الشعب الفلسطيني من غزة.

ورفع المحتجون شعارات منددة بالمخطط الأميركي، مرددين هتافات مثل: "يا غزة لا تهتم.. الأميركي لازم يُهزم"، و"يا مقاوم سِر سِر.. حتى النصر والتحرير"، و"قدسنا أبدية.. لا تنازل عن القضية".