الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال يواصل خرق الاتفاق ويمنع دخول المعدات الأساسية

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في تصريح لتلفزيون العربي، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم حتى الآن ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال المعدات الأساسية إلى قطاع غزة. وأوضح المكتب أن "إسرائيل" لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، مما وضع الوسطاء في موقف حرج.

وأشار المكتب إلى أنه لم يدخل إلى القطاع أي كرفانات أو معدات ثقيلة حتى اللحظة، وهو ما أدى إلى تأخير عملية انتشال جثامين الشهداء، بالإضافة إلى عرقلة جهود إعادة الإعمار والإغاثة الإنسانية.

وشدد المكتب على ضرورة ممارسة الضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالجانب الإنساني، حيث أن تأخير دخول المعدات الثقيلة يزيد من معاناة المدنيين في القطاع ويعقد من الأوضاع الإنسانية المتدهورة.