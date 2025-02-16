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وزارة الأشغال بغزة: الحصر الأولي للأضرار يقدر تدمير 280 ألف وحدة سكنية

وزارة الأشغال بغزة: الحصر الأولي للأضرار يقدر تدمير 280 ألف وحدة سكنية
وزارة الأشغال بغزة: الحصر الأولي للأضرار يقدر تدمير 280 ألف وحدة سكنية

الرسالة نت

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة عن نتائج الحصر الأولي للأضرار التي خلفتها حرب الإبادة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، مشيرة إلى أن عدد الوحدات السكنية المدمرة كلياً أو المتضررة بشكل بليغ تجاوز 280 ألف وحدة سكنية.

وأوضحت الوزارة أنه تم حصر قرابة 250 ألف وحدة سكنية حتى الآن، منها 170 ألف وحدة مدمرة بشكل كامل، و80 ألف وحدة غير صالحة للسكن. وأكدت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع البلديات على استكمال ربط قاعدة بيانات الحصر بنظام المعلومات الجغرافي، كما يتم مشاركة البيانات مع وزارة التنمية الاجتماعية لتوفير التدخلات الخاصة بالإيواء.

وأكدت الوزارة أنها ستستكمل الحصر الأولي للأضرار خلال أسبوعين، تمهيداً للبدء بالحصر التفصيلي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أنها ستقوم بإنشاء رابط إلكتروني للاستعلام عن الوحدات المدمرة أو المتضررة بشكل جزئي، مع إمكانية تسجيل الحالات التي لم يتم حصرها.

وأعلنت الوزارة استعدادها لتوفير الدعم الفني لكافة الجهات المعنية بمساعدة المواطنين في برامج الإيواء والإعمار.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/300784

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