منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يهنئ الصحفيين المحررين ويدعو للإفراج عن 40 آخرين

هنّأ منتدى الإعلاميين الفلسطينيين مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين الذين تحرروا من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة التبادل الأخيرة، داعيًا إلى تكثيف الجهود للإفراج عن أكثر من 40 صحفيًا ما زالوا رهن الاعتقال.

وشمل الصحفيون المحررون أمين بركة من قناة الأقصى الفضائية، وأحمد شقورة من إذاعة صوت القدس، ويوسف شرف من وكالة شهاب الإخبارية، إضافة إلى الصحفيات رُولا حسنين، بشرى الطويل، أمل شجاعية، وأشواق عوض، ليرتفع عدد الصحفيين المفرج عنهم إلى سبعة.

وأكد المنتدى أن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز عشرات الصحفيين، بينهم محكومون بالمؤبد أو بأحكام مرتفعة، فضلًا عن المعتقلين إداريًا، إضافة إلى استمرار الإخفاء القسري بحق المصورين الصحفيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، مطالبًا بالكشف الفوري عن مصيرهما.

وأشار المنتدى إلى تعرض الصحفيين الأسرى لانتهاكات جسيمة داخل السجون، بما في ذلك التعذيب الوحشي، محملًا المجتمع الدولي، وخاصة الصليب الأحمر، مسؤولية الضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.

كما شدد المنتدى على تقديره العالي للإعلاميين الفلسطينيين الذين واصلوا العمل رغم الاستهداف الإسرائيلي المتواصل، الذي شمل القتل والاعتقال وتدمير أكثر من 200 مؤسسة إعلامية في غزة. ودعا إلى إدراج إعادة إعمار هذه المؤسسات ضمن جهود إعادة بناء القطاع، وفاءً لتضحيات الإعلاميين الفلسطينيين الذين فقدوا نحو 205 من زملائهم خلال العدوان الأخير.