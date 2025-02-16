غزة.. نقص الأكسجين يضع حياة المرضى في خطر شديد

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، إن النقص الحاد في كميات الأكسجين داخل مستشفيات قطاع غزة بات يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المرضى، في ظل تدمير الاحتلال للمحطات المركزية، ومنع إدخال البدائل.

وأوضحت "الصحة" في بيانٍ تلقته "الرسالة نت" أن تدمير عشر محطات مركزية، أبرزها في مجمع الشفاء الطبي، ومستشفيات الرنتيسي، والدرة، والنصر، والإندونيسي، ومحطة عيادة الشيخ رضوان، أدى إلى توقف تزويد الأقسام الحيوية بالأكسجين، مثل غرف العمليات، العناية المركزة، الطوارئ، وحضانات الأطفال، فضلًا عن المرضى المحتاجين له في منازلهم.

وأكدت "الصحة" أن المستشفيات غير الحكومية، التي تساندها في تقديم الخدمات الطبية، عاجزة عن توفير احتياجاتها من الأكسجين، محذرة من أن استمرار منع الاحتلال إدخال محطات الأكسجين سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

وجددت وزارة الصحة، مناشدتها للمؤسسات الدولية والجهات المعنية للتحرك العاجل من أجل إدخال محطات الأكسجين وإنقاذ حياة المرضى.

وتواجه مستشفيات قطاع غزة أزمة حادة في توفير الأكسجين الطبي، مما يهدد حياة العديد من المرضى، خاصة الأطفال في أقسام العناية المركزة والحضانات.

ويأتي هذا النقص جراء منع سلطات الاحتلال دخول المساعدات الإغاثية منها الأدوية والمستلزمات الطبية باستثناء كميات شحيحة، حيث شددت من القيود المفروضة عليهما مع بدء عدوانها البري على القطاع في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي ديسمبر/ كانون أول 2024، أطلق مستشفى "أصدقاء المريض الخيري" في غزة نداء استغاثة بسبب نقص حاد في الأكسجين، حيث يعتمد العديد من الأطفال المرضى على أجهزة التنفس الصناعي للبقاء على قيد الحياة.