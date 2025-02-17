منخفض جوي يؤثر على غزة بأمطار غزيرة وعواصف بردية

تشير آخر الخرائط الجوية إلى تقدم منخفض جوي عميق من أصول قطبية نحو المنطقة، ومن المتوقع أن يبدأ تأثيره على الأراضي الفلسطينية يوم الخميس القادم.

وقال الراصد الجوي عاصم عصيدة خلال تصريح صحفي: إن المنخفض يأتي على جبهتين الأولى من الخميس وحتى السبت، يتخللها أمطار متفرقة ولكن ليست بكميات كبيرة مع انخفاض حاد على درجات الحرارة.

وأضاف عصيدة، أن الجبهة الثانية والأشد برودة من المنخفض من المتوقع دخولها المنطقة يوم السبت القادم مع حرارة منخفضة جداً لم تشهدها المنطقة منذ سنوات -حال ثبات التوقع الذي لا زال ضمن المدى المتغيّر-، حيث تهطل أمطار على غالبية المناطق، وتتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج القابلة للتراكم على الكثير من الجبال الفلسطينية.

وأشار الراصد الجوي، إلى أن المنخفض سيستمر حتى يوم الإثنين القادم على الأقل مع استمرار البرودة القطبية في التأثير على عموم بلاد الشام، مشدداً على أنه وفي حال ثبات التوقعات المتطرفة فالحديث عن حالة ثلجية قد تستمر ليومين أو ثلاثة أيام.

ونوه عصيدة إلى أن التوقعات لا زالت غير نهائية بالنظر إلى الفترة الزمنية حتى الجبهة الثانية من المنخفض وقد تتغير خلال اليومين القادمين سواءً سلباً أو إيجاباً.

وحذّر من خطورة تدني درجات الحرارة إلى نسب غير مسبوقة منذ سنوات وخاصة من السبت فصاعداً على غالبية المناطق.

وفيما يتعلق بتأثير المنخفض على مناطق قطاع غزة، أشار عصيدة إلى أنه سيكون على شكل أمطار غزيرة أحياناً بالإضافة لعواصف بردية في ذروة المنخفض وبرودة منخفضة جداً إلى ما دون 10 درجات مئوية.