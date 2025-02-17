هكذا فشل جيش الاحتلال أمام كتائب القسام في (كفار عزّة)

أظهرت تحقيقات إسرائيلية جديدة، نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين، فشلًا جديدًا لقوات الاحتلال أمام كتائب القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم 7 أكتوبر 2023.

وقالت "يديعوت أحرونوت"، إن تحقيقات سيطرة مقاتلي كتائب القسام على كيبوتس "كفار عزّة" يوم 7 أكتوبر "كشفت سلسلة خطيرة من فشل الجيش".

وأوضحت: "القوات (جيش الاحتلال) فشلت في حماية الكيبوتس أولًا، ثم وصلت التعزيزات متأخرة لساعات، وفشلت أيضًا في منع سيطرة مقاتلي القسام على كفار عزّة".

ونوهت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن جيش الاحتلال قتل ثلاثة مستوطنين "بالخطأ"، بعد الاعتقاد أنهم من مقاتلي كتائب القسام.

ولفتت النظر إلى أن جيش الاحتلال سحب قواته من الكيبوتس "قبل التأكد من خلوه من مقاتلي القسام؛ وبالتالي عاد المقاتلون إليه مرة أخرى".

وأفادت "يديعوت" بأن حصيلة المعركة في كيبوتس كفار عزّة يوم 7 أكتوبر 2023 كانت مقتل 64 إسرائيليًا ووقوع 19 آخرين أسرى لدى كتائب القسام.

وبعد يوم من عملية طوفان الأقصى، بث الإعلام العسكري التابع لـ "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، مقطع فيديو لعملية اقتحام مقاتليها مستوطنة "كفار عزة" على بعد 5 كيلومتر من القطاع، وخوضهم معارك مباشرة مع قوات الاحتلال.

وظهر في المقطع مقاومون يتجولون بسيارتهم في طريق المستوطنة في حين أن أعمدة الدخان تتصاعد على مقربة منهم وآلية عسكرية محترقة يعلوها شاب فلسطيني.

وبث الفيديو مشاهد لمقاومين وهم يقتادون بعض أسرى الاحتلال إلى مركبات عسكرية إسرائيلية سيطروا عليها خلال الهجوم على غلاف غزة صبيحة يوم 7 أكتوبر 2023.