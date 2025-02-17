وزارة الصحة بغزة: 13 شهيدًا و16 إصابة في الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في غزة يوم الاثنين عن استشهاد 13 فلسطينيًا، بينهم 9 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض و4 شهداء جدد، بالإضافة إلى 16 إصابة وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الأماكن المتضررة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأضافت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 قد ارتفعت إلى 48,284 شهيدًا و 111,709 إصابات.

كما دعت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودين في الحرب على غزة إلى استكمال بياناتهم عبر الرابط المرفق، لتسجيل جميع التفاصيل في سجلات وزارة الصحة.