أكثر من 550 ضابطًا سابقًًا في جيش الاحتلال يرفضون استئناف الحرب على غزة

أعلن أكثر من 550 من كبار الضباط السابقين في جيش الاحتلال يوم الإثنين، رفضهم لاستئناف الحرب على غزة، واتهموا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعمل ضد مصلحة (الشعب الإسرائيلي).

وفي رسالة موجهة إلى حكومة نتنياهو والجمهور الإسرائيلي، قال اللواء احتياط ماتان فلنائي، نائب رئيس أركان جيش الاحتلال سابقًا، بالنيابة عن الضباط، إن على الحكومة إنهاء القتال في مختلف الساحات .

وأضاف فلنائي أن مقترحات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هي "فكرة غير عملية"، مشيرًا إلى أنها تشتت الانتباه عن الهدف الرئيسي المتمثل في استعادة الأسرى و تعرض اتفاقيات السلام مع مصر والأردن للخطر وتعرقل إمكانية التطبيع مع السعودية.

واتهم فلنائي الحكومة بأنها "تستسلم لمطالب أقلية متطرفة" وتعمل ضد إرادة الشعب، محذرًا من أن السياسة الحالية ستقود إلى احتلال دموي لقطاع غزة وتفاقم الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تعرض( إسرائيل) لعزلة إقليمية.

وأكد فلنائي في رسالته أن الحكومة ملزمة بإعادة تقييم الوضع وتحديد أهداف واقعية لتجنب تعريض الجنود الإسرائيليين والأسرى للخطر بشعارات فارغة مثل "النصر الكامل" أو "القضاء على حماس".