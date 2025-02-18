أسطورة المقاومة أسطورة المقاومة

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

بلدية رفح توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة(ماي كير) الماليزية لإزالة الركام وتأهيل آبار المياه

بلدية رفح توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة(ماي كير) الماليزية
بلدية رفح توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة(ماي كير) الماليزية

رفح- بلدية رفح

وقّعت بلدية رفح اتفاقية تعاون مع مؤسسة الرعاية الإنسانية ماليزيا “ماي كير”، تهدف إلى إزالة الركام من الشوارع وإعادة فتحها وتسويتها، لتسهيل حركة المواطنين في مدينة رفح.

كما تشمل الاتفاقية توريد مواد لصيانة وإعادة تأهيل آبار المياه المتضررة في المحافظة، ضمن الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المدينة.

وأوضح رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة للتخفيف من معاناة السكان، وإعادة تأهيل المرافق المتضررة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المدينة.

من جهته، أكد ممثل مؤسسة “ماي كير” الماليزية م. زياد شحادة، التزام المؤسسة بدعم المشاريع الإنسانية والتنموية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تعكس الشراكة والتعاون المستمر بين المؤسسة والجهات المحلية للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسكان

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/300838

كلمات مفتاحية

#رفح #بلدية #تأهيل #ركام #آبار

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر